Eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz'a cinayetten 11 yıl 8 ay hapis

Tartıştığı motosiklet sürücüsünü öldüren eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz'ın davası 6 yıl sonra karara bağlandı. Yılmaz, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

17 Ağustos 2015'te motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu, trafikte tartıştığı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz'ı elindeki kuru sıkı tabancayla Halkalı'da oturduğu siteye kadar takip etti.

Sülüşoğlu, başka bir kişiyle konuşurken hızla yaklaşan Celal Yılmaz yakın mesafeden Ahmet Sülüşoğlu'nun başına doğru 3 el ateş ederek ölümüne neden oldu.

TUTUKLANDIKTAN 8 GÜN SONRA TAHLİYE OLDU

Celal Yılmaz, tutuklandıktan 8 gün sonra avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildi.

Mahkeme olayı meşru müdafaa sınırları içinde gördü, Celal Yılmaz'a ceza vermedi ancak Yargıtay bu kararı bozdu.

Sülüşoğlu'nun elinde silah olmasına rağmen fiili bir saldırısının bulunmadığını belirtti.

Polis müdürünün tartıştığı kişiyi vurma anı İZLE

GEÇEN YIL TUTUKLANDI

Davayı yeniden görmeye başlayan Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla Celal Yılmaz geçen yıl tutuklandı.

Yılmaz, karar duruşmasına da tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

11 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme, FETÖ bağlantısı gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz Celal Yılmaz hakkında ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.