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Eski Kayserispor Başkanı'na maymun dönmesi denmişti: O hakarete hapis cezası

Eski Kayserispor Başkanı'na maymun dönmesi denmişti: O hakarete hapis cezası 'Süper Lig'in ilk kadın başkanı' olma ünvanını taşıyan Kayserispor'un eski Başkanı Berna Gözbaşı'na sosyal medya üzerinden 'Kaybol git şuradan maymun dönmesi seni' diye hakaret eden sanığa 2 ay 5 gün hapis cezası verildi.