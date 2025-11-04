Eski Milletvekili İsmail Ok’a yanlış tedavi uygulayan doktor: Sistemsel hata olabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, eski AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’a yanlış ilaç verildiği iddiasıyla açılan davanın duruşması görüldü.

"KASTIM YOK, SİSTEMSEL HATA YOLABİLİR"

Tutuksuz yargılanan doktor Ali Akçay ile avukatı duruşmaya katılırken, müşteki İsmail Ok mahkemeye gelmedi.

Mahkeme başkanı, duruşmada tanıkların dinleneceğini açıkladı.

Hastanede orderlardan sorumlu hemşire H.A., “Doktorun imzası olmadan order silinemez. Nasıl silindiğini bilmiyorum, bilgi işlem personeli bilebilir” ifadelerini kullandı.

Sanık Akçay ise savunmasında, “Kastım yoktur, sistemsel bir hata olmuş olabilir. İlaç sisteme yanlış girildi ama sistem uyarı vermedi. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum” dedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için süre istedi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI SÜRECEK

Mahkeme, sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı 29 Ocak 2026’ya erteledi.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN CEZA ALMIŞTI

Doktor Ali Akçay, 2020 yılında FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İsmail Ok, 30 Eylül’de eşiyle birlikte Ankara’daki özel bir hastanede serum ve vitamin takviyesi almak istemişti.

Prof. Dr. Ali Akçay tarafından yapılan müdahalenin ardından Ok fenalaşmış, kalbi durmuş ve entübe edilmişti.

Beyninde ödem tespit edilen Ok, Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviyle iyileşmişti.

Olay sonrası Ok, doktor ve ilgili sağlık çalışanlarından şikayetçi oldu.

Hazırlanan iddianamede Akçay’ın yanlış ilaç verdiğini kabul ettiği ve tedavi kayıtlarını sistemden sildiğinin tespit edildiği belirtildi.