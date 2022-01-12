Eski nişanlısının katlettiği Dilara Yıldız’ın kardeşi konuştu

Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız’ın kız kardeşi Merve Yıldız, “Benim ablamın sesi gitti, soluğu gitti. Gerçekten melek gibi bir insandı” dedi.

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Dilara Yıldız (29), evine geldiği sırada eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) ile karşılaştı.

Genç kadın, Oktay Dönmez tarafından darbedilip silah zoruyla Tuzla'daki bir restorana götürüldü.

YARDIM İSTEDİ, SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

İkili burada bir süre konuştuktan sonra Dilara Yıldız, restoranda bulunan kişilerden yardım istedi.

Olayın bildirilmesi üzerine restorana gelen polis ekiplerini gören Oktay Dönmez, belinde bulunan tabancayı çıkararak Dilara Yıldız’a 5 el ateş etti.

Dilara Yıldız başına, boynuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

SALDIRGAN NİŞANLI 3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Katil Oktay Dönmez, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından sonra Yıldız’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli burada savcıya ifade verdi. Savcılık, şüpheliyi "Tasarlayarak öldürme", "Silahla yağmaya teşebbüs" ve "Silahla cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

TUTUKLANDI

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Dönmez'in, sevk edildiği 3 ayrı suç maddesinden de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kız kardeşi Merve Yıldız isyan etti VİDEO

KARDEŞİ CANLI YAYINDA ANLATTI

Türkiye’yi sarsan cinayetle ilgili Dilara Yıldız’ın kardeşi Merve Yıldız, konuştu.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanan Merve Yıldız, acısını paylaştı.

“KANDI, KANDIRILDI, GÜVENDİ, NİŞANLANDI”

Avukat ablası Dilara Yıldız’ın katil eski nişanlı Oktay Dönmez ile araba alım-satımı sırasında tanıştığını anlatan Merve Yıldız, “Oktay Dönmez araç satıyordu, ona ulaştı almak için. Duygusal bir boşluktaydı. Kandı, kandırıldı, güvendi, nişanlandı ama nişanından 2 hafta önce gerçek yüzünü gördü. Dışarıya karşı agresif yapılı bir insandı, fark edince ablam ayrılmak istedi.” dedi.

PEŞİNİ BIRAKMADI

Merve Yıldız, ablasının hemen ayrıldığını ancak eski nişanlısının peşini bırakmadığını dile getirdi.

Ablasının yılbaşı için memlekete geldiğini söyleyen Merve Yıldız, katilin de bu sırada eve gittiğini belirtti.

Güvenliği eski nişanlı Dönmez’i içeri almamaları için uyardıklarını ama yine de çilingirle içeri girebildiğini söyleyen Merve Yıldız, isyan etti.

“HASTANEYE GİTMEYECEĞİNİ VE ÖLECEĞİNİ ANLADI”

Dönmez’in eve girince ablasını darbettiğini anlatan Yıldız, “Amacı en baştan beri maddiymiş. Senetler imzalatmaya çalışıyor, evini arabasını almak için. Ablam bir şekilde kandırıyor, diyor ki ‘hastaneye gidelim, kötüyüm’. Yolda demek ki anladı hastaneye gitmeyeceğini ve öleceğini. Kandırıyor ‘açım’ diye. Karakolun yanındaki restorana götürüyor. Orada beni aradı, şifreli konuştu. Ben anladım yanında olduğunu. Polisleri aradım ihbar ettim. O an arkadaşı da nerede olduğunu anlayıp, kocasını yollamış ama kurtaramadı.” dedi.

“BENİM ABLAMIN SESİ GİTTİ, SOLUĞU GİTTİ”

Eski nişanlısının polisler gelince ablasına kurşun yağdırdığını anlatan Yıldız “Benim ablamın sesi gitti, soluğu gitti. Gerçekten melek gibi bir insandı. Kadınlara yardım eder, ücretsiz davalarına bakardı. Çocuklara burs bağlardı. Kadınların öldürüldüğü davalara bakmazdı. Ben biliyorum ki namlunun ucunda yaşam süren başka kadınlar var. Ben ablamı koruyamadım ama sonuna kadar o kadınların yanındayım.” dedi.