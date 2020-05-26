Eski Rus vekilin kızı dolandırıcılıktan yakalandı

Dolandırdığı kişilerden 1 milyon TL’ye yakın haksız kazanç elde eden kadının, 3 dil bilmesi ve uluslararası bağlantıları dikkat çekti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırarak kandıran ve 1 milyon TL haksız kazanç elde eden Khalide M. isimli turist kadını yakaladı. Dolandırıcı mağdur ettiği kişinin kardeşi ile görüşürken suçunu itiraf ettiği anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

1 MİLYON TL DOLANDIRDI

Türkiye’ye 8 yıl önce turist olarak gelen Khalide M. isimli kadının, pek çok kez dolandırıcılık suçuna karıştığını tespit eden Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Onlarca mağduru yaklaşık 1 milyon TL civarında dolandıran yabancı uyruklu kadının, Azerbaycan’da da aranması olduğu bilgisine ulaşıldı.

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SEVGİLİ OLDU, EVLİLİK VADETTİ

Zanlının Türkiye’de pek çok dayanışma ve tanışma derneklerine üye olup farklı kişilerle iletişim kurduğu ortaya çıktı. Kadın, tanıştığı kişilerin kimileriyle sevgili oldu, kimilerine de evlilik vadetti. Khalide M., kimi zaman da kendisini tüccar olarak tanıtıp ticaret yapma sözüyle kandırdı.

ESKİ RUS VEKİLİN KIZI ÇIKTI

Ukrayna ve Rusya’dan gümrüksüz ucuz ceviz getirebileceğini yalanını söyleyen Khalide M., tanıştığı bürokratlara karşı da Rusya’da üst düzey yöneticileri tanıdığını ve parlamento ile bağlantısının olduğunu ileri sürdü. Zanlı Khalide M.’nin Rusya’da iyi bir üniversitede eğitim aldığı, 3 dil bildiği, annesinin de Rusya’da geçmiş yıllarda milletvekilliği yaptığı öğrenildi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Güvenini kazandığı mağdurlardan paraları aldıktan sonra izini kaybettiren şüpheli, sürekli adres değiştirdi. En son değiştirdiği adresten kaçamayan Khalide M.’yi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İTİRAF ETTİ

Zanlı Khalide M.'nin, mağdur ettiği kişilerden birinin kız kardeşi ile görüştüğü anlar cep telefonu kamerasına gizlice yansıdı. Khalide, suçunu itiraf ettiği görüntüde dolandırdığı kişinin kendisi hakkında yaptığı iyilikleri unutmayacağını ve neden ona yanlış yaptığını anlattı.

Zanlı emniyet işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.