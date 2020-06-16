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- Eski sevgilisinin yüzüne kezzap atan kadın, korona çıktı
Eski sevgilisinin yüzüne kezzap atan kadın, korona çıktı
- DHA
- 16.06.2020 - 15:34
Kahramanmaraş'ın Milli Egemenlik Caddesi'nde 43 yaşındaki Fatma Özdaş, eski erkek arkadaşı 45 yaşındaki Gürkan K.'nin yüzüne kezzap attı.
Gürkan K.'nin ağır yaraladığı olayda yanındaki Yılmaz K. (36) ile Fatma Özdaş da vücutlarına sıçrayan kezzapla yaralandı.
TUTUKLANDI
Kollarında ve göğsünde oluşan yanıklar nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Fatma Özdaş, tedavisi tamamlandıktan sonra 12 Haziran'da taburcu edildikten sonra, çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
TESTİ POZİTİF ÇIKTI, POLİSLER KARANTİNAYA ALINDI
Fatma Özdaş, cezaevine konulmadan önce koronavirüs testi de yapıldı. Test sonucu pozitif çıktı. Sonucun cezaevi yönetimine bildirilmesi üzerine Fatma Özdaş, önceki gün tedavisi için Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Öte yandan Fatma Özdaş'ı tedavisinin ardından Kayseri'den getiren 2'si kadın 4 polis de evlerinde 14 gün süreyle karantinaya alındı.