Eski ve yeni eşinin bıçaklı kavgasında can verdi

Kahramanmaraş'ta, eşi Hüseyin Şahin ile eski eşi Fırat Gültekin arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan Edanur Şahin, vucuduna isabet eden bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi Emniyet Caddesi'ndeki bir apartmanda, Edanır Şahin'in (26) eşi Hüseyin Şahin (30) ile ayrıldığı eşi Fırat Gültekin (30) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

GENÇ KADIN, KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN BIÇAKLANDI

Tartışma birden büyüdü ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bu sırada Edanur Şahin de eski ve yeni eşini ayırmak için araya girdi. Ancak genç kadın vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

KADIN KURTARILAMADI, ESKİ EŞİ AĞIR YARALI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Edanur Şahin'in öldüğünü belirlerken, yaralanan eşi Hüseyin Şahin ile eski eşi Fırat Gültekin ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Fırat Gültekin Afşin Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Edanur Şahin'in cenazesi de Elbistan Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.