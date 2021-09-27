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Eskişehir merkezli 6 ilde fuhuş operasyonu yapıldı

Eskişehir merkezli 6 ilde fuhuş operasyonu yapıldı

6 ilde yapılan operasyonlarla, fuhşa aracılık eden internet sitesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.