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- Eskişehir merkezli 6 ilde fuhuş operasyonu yapıldı
Eskişehir merkezli 6 ilde fuhuş operasyonu yapıldı
- AA
- 27.09.2021 - 12:43
- Güncelleme : 27.09.2021 - 13:08
Eskişehir merkezli 6 ilde, fuhuş operasyonu düzenlendi.
Cumhuriyet Savcılığı talimatı doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri; Eskişehir, Ankara, İzmir, Antalya, Konya ve Adana'da belirlenen adreslerde eş zamanlı baskınlar yaptı.
Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, gasp, uyuşturucu madde temini, kullandırmak, kullanmak, tehdit, hakaret suçlarını işledikleri belirlenen 30 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlılardan bazılarının, yöneticilik yaptıkları internet siteleri üzerinde fuhşa aracılık yaptıkları belirlendi.
ELE GEÇİRİLENLER
Zanlıların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve uyuşturucu ele geçirildi.
Eskişehir merkezli 6 ilde fuhuş operasyonu yapıldı ViDEO
12 ŞÜPHELİ SERBEST
Şüphelilerden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
18 şüpheli, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayı'na sevk edildi.