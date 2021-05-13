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    Eskişehir sokaklarında sessizlik hakim

    Ramazan Bayramı'nda tam kapanma kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe gömüldü.
    • İHA
    • 13.05.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 17:23
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    Eskişehir sokaklarında sessizlik hakim

    Tam kapanma uygulaması 17 Mayıs itibariyle sona erecek.

    Tüm yurtta uygulanan kapanma kapsamında Ramazan Bayramı buruk geçerken, Eskişehir'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

    ESKİŞEHİR HALKI YASAKLARA UYDU

    Tüm Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bayramda cadde ve sokakların boş kalmasına neden oldu.

    Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 28 Nisan’da başlayıp 17 Mayıs’ta bitecek olan tam kapanma kararının Ramazan Bayram’ına denk gelmesi nedeniyle Eskişehir’in en işlek yerlerinden olan Adalar ve Köprübaşı bölgeleri sessizliğe büründü.

    Buruk geçen bayramda dışarıda insanların olmaması Eskişehir halkının yasaklara uyduğunu gösterdi.

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