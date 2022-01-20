Eskişehir’de, 1 milyon 500 bin lira dolandıran 8 şüpheliye gözaltı

Eskişehir’de, 1 milyon 500 bin lira dolandıran 8 şüpheliye gözaltı

İkinci el otomobil satışında, sahte para transferi yöntemiyle 1 milyon 500 bin lira dolandıran 8 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, internet sitesine ikinci el otomobil satış ilanı veren araç sahiplerinin sahte para transferi yöntemiyle dolandırıldığı ihbarları üzerine soruşturma başlattı.

Yapılan incelemede 13 şüphelinin, yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

EFT GİBİ GÖSTERİP ÖDEMEYİ İPTAL ETTİLER

Şüphelilerin satın alacakları otomobiller için sahiplerine, saat 17.00'den sonra anlaştığı ücreti EFT yoluyla göndermiş gibi gösterdiği, noter satışının ardından ödemeyi iptal ettikleri anlaşıldı.

İŞ BİRLİĞİ YAPTIKLARI ŞAHISLARA DEVRETTİLER

Daha sonra ise senet ve sahte banka dekontu düzenleyip araç sahiplerine ödeme yapmadıkları tespit edildi.

Ayrıca satın aldıkları araçları da iş birliği yaptıkları kişilerin üzerlerine devrederek ellerinden çıkardıkları ortaya çıktı.

Eskişehir’de, 1 milyon 500 bin lira dolandıran 8 şüpheliye gözaltı VİDEO



EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA YAPILDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve araç satışları ile ilgili dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerden 1’i ifadesinin ardından serbest bırakılırken 8'i ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

“UYDUNUZ O LANET KÖPEKLERE”

Şüphelilerden birinin kızı, elleri önden kelepçeli olan babasına sarılmaya çalışırken, şüphelilerden birinin annesi ise, “Bir tanem, oğlum benim. Allah kahretsin o yaptıranları size. Uydunuz o lanet köpeklere. Oğlum yapma, oğlum etme, güzel oğlum dedim.” diye gözyaşı döktü.

Operasyon kapsamında yer alan 4 şüphelinin ise süreçte başka suçlardan tutuklanarak cezaevine konulduğu tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.