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    Eskişehir'de 1 şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

    Sokakta uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden biri, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
    • DHA
    • 13.02.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 13.02.2021 - 18:04
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    Eskişehir'de 1 şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

    Ekipler, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 şüpheliyi takibe aldı.

    Kısa süreli takibin sonunda şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin sokak satıcısı diğerlerinin ise uyuşuturucu kullanıcısı olduğu tespit edildi.

    UYUŞTURUCUYLA YAKALANDILAR

    Yapılan aramalarda ise çöp poşetlerinin içine gizlenmiş 136, 41 gram bonzai ve 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.

    1 KİŞİ TUTUKLANDI

    Şüphelilerden 2'si hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 1 şüpheli  'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

    Eskişehir de 1 şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı #1

    Eskişehir de 1 şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı #2

    Eskişehir de 1 şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı #3

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