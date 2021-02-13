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- Eskişehir'de 1 şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Eskişehir'de 1 şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Sokakta uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden biri, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
- DHA
- 13.02.2021 - 17:57
- Güncelleme : 13.02.2021 - 18:04
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 şüpheliyi takibe aldı.
Kısa süreli takibin sonunda şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin sokak satıcısı diğerlerinin ise uyuşuturucu kullanıcısı olduğu tespit edildi.
UYUŞTURUCUYLA YAKALANDILAR
Yapılan aramalarda ise çöp poşetlerinin içine gizlenmiş 136, 41 gram bonzai ve 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden 2'si hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 1 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.