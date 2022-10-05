Eskişehir'de, 11 kez bıçaklanan adamın katil zanlılarına müebbet istendi

60 yaşındaki Mehmet Yerebakan’ı 11 kez bıçakladıktan sonra gömdükleri iddiasıyla tutuklanan Görkem Doğan ile Benan Birtane hakkında, müebbet hapis cezası istendi.

Eskişehir’de, 11 kez bıçaklanarak öldürülen 60 yaşındaki Mehmet Yerebakan cinayetini, bir başka cinayet açığa çıkardı.

İddiaya göre; barakada yaşayan Görkem Doğan ile Benan Birtane, tartıştığı Göktuğ Tamer Kutlusak'ı Ertuğrulgazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi yakınındaki ormanda bıçaklayıp öldürdü.

Olay yerinden kaçan Doğan ve Birtane, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 8 Ocak’ta gözaltına alındı.

Doğan, polis sorgusunda Benan Birtane ile birlikte geçen yıl ağustos ayından bu yana kayıp olarak aranan Mehmet Yerebakan'ı da öldürüp Basın Şehitleri Caddesi yakınındaki ormana gömdüğünü itiraf edince kazı çalışmaları başladı.

Çifte cinayet suçlamasıyla tutuklandılar

Yapılan çalışmalar neticesinde Yerebakan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Görkem Doğan ile Benan Birtane, çifte cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

Yerebakan cinayetinde de müebbet istendi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktuğ Tamer Kutlusak cinayetine ilişkin polis sorgusunda Mehmet Yerebakan’ı da öldürdüklerini itiraf eden tutuklu sanıklar Görkem Doğan ile Benan Birtane hakkındaki soruşturmasını da tamamladı.

Savcılıkça hazırlanan iddianameyle Görkem Doğan ile Benan Birtane için ömür boyu hapis istemiyle Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. İddianamede; Görkem Doğan ve Benan Birtane’nin, kayıp olarak aranan Mehmet Yerebakan’ı geçen yıl 22 Ağustos günü 4’ü ölümcül 11 kez bıçaklayıp öldürdükten sonra Basın Şehitleri Caddesi’ndeki ormanda toprağa gömdüklerinin tespit edildiği belirtildi.

Görkem Doğan ile Benan Birtane, yılbaşı gecesi tartıştıkları Göktuğ Tamer Kutlusak'ı bıçakla öldürdükleri gerekçesiyle yargılandıkları mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

“Küfredip ittirince sinirlendim”

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya Bolvadin Cezaevi'nde tutuklu Benan Birtane ile Bolu T Tipi Cezaevi'nde bulunan Görkem Doğan, SEGBİS yöntemiyle bağlandı. Mahkemede iddianamenin okunmasının ardından tutuklu sanıkların savunması alındı.

Sanıklardan Görkem Doğan, Mehmet Yerebakan’ı kendisinin bıçakla öldürdüğünü ve Benan Birtane ile toprağa gömdüklerini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben Benan ile birlikte aynı barakada kalıyorum. Ben yokken Mehmet Yerebakan barakaya gelmiş, benim hakkımda da küfürlü konuşmuş. Benan ve ben barakada alkol alırken Mehmet Yerebakan geldi, ben de ondan gitmesini istedim. Bana küfredip ittirince sinirlendim.





“Benan gömmek için yardım etti”

Elime aldığım bıçak ile Mehmet Yerebakan’ı bıçaklayıp öldürdüm. Benan hiçbir şey yapmadı. Mehmet’i öldürdükten sonra Benan gömmek için yardım etti.”

“Benim olayla ilgim yoktur”

Diğer tutuklu sanık Benan Birtane ise savunmasında, suçlamayı kabul etmeyerek, "Görkem ile 15 ay aynı barakada kaldık. Ben Mehmet Yerebakan’ı tanımıyorum. Olay yerinde de yoktum. Benim olayla ilgim yoktur." diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanıklar Görkem Doğan ve Benan Birtane’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.