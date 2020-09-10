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- Eskişehir'de 12 bin 500 lirasını dolandırıcıya kaptırdı
Eskişehir'de 12 bin 500 lirasını dolandırıcıya kaptırdı
İ.M. isimli kişiyi "Seni sağlık personeli yapacağım" diyerek kandıran Nuri D., yakalandı.
- DHA
- 10.09.2020 - 16:44
Eskişehir’de yaşayan Nuri D., hastanede iş bulma vaadinde bulunduğu İ.M.'den 12 bin 500 lira alıp, ortadan kayboldu.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan İ.M., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne giderek şikayette bulundu.
DOLANDIRICI YAKALANDI
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kimliği belirlenen Nuri D.’nin, Mamure Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan Nuri D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Dolandırıcılık suçundan 3 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen Nuri D., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.