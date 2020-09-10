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    Eskişehir'de 12 bin 500 lirasını dolandırıcıya kaptırdı

    İ.M. isimli kişiyi "Seni sağlık personeli yapacağım" diyerek kandıran Nuri D., yakalandı.
    • DHA
    • 10.09.2020 - 16:44
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    Eskişehir'de 12 bin 500 lirasını dolandırıcıya kaptırdı

    Eskişehir’de yaşayan Nuri D., hastanede iş bulma vaadinde bulunduğu İ.M.'den 12 bin 500 lira alıp, ortadan kayboldu.

    Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan İ.M., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne giderek şikayette bulundu.

    DOLANDIRICI YAKALANDI

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kimliği belirlenen Nuri D.’nin, Mamure Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

    Operasyonda gözaltına alınan Nuri D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Eskişehir de 12 bin 500 lirasını dolandırıcıya kaptırdı #1

    TUTUKLANDI

    Dolandırıcılık suçundan 3 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen Nuri D., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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