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- Eskişehir'de 14 yaşında, motosiklet kazasıyla öldü
Eskişehir'de 14 yaşında, motosiklet kazasıyla öldü
Plakasız motosiklet süren 14 yaşındaki çocuk, bir kamyonet sürücüsünün kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- DHA
- 30.11.2020 - 15:20
Eskişehir'e bağlı Çifteler ilçesi Sanayi Sitesi mevkisinde Mevlüt S.'nin kullandığı 26 ZA 860 plakalı kamyon, 14 yaşındaki Salih Danabaş idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.
Kazada Salih Danabaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Danabaş’ın cenazesi jandarma ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜN İFADESİ ALINDI
Kazanın ardından kamyon sürücüsü Mevlüt S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.