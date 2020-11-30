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Eskişehir'de 14 yaşında, motosiklet kazasıyla öldü

Eskişehir'de 14 yaşında, motosiklet kazasıyla öldü

Plakasız motosiklet süren 14 yaşındaki çocuk, bir kamyonet sürücüsünün kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.