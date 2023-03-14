Eskişehir'de 14 yaşındaki kıza tecavüz eden şahıs tutuklandı Eskişehir’de 14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdığı ve tecavüz ettiği iddia edilen 24 yaşındaki zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçük çocuğa cinsel istismar olaylarına bir yenisi daha eklendi.. Eskişehir'de yaşanılan olayda 24 yaşındaki Bilal K., kendisinden 10 küçük bir kız çocuğuyla görüşmeye başladı. Beylikova ilçesinde yaşayan Bilal K., iddialara göre bir süredir görüştüğü kent merkezinde yaşayan 14 yaşındaki kız çocuğunu önce uyuşturucu maddeye alıştırdı, daha sonra da tecavüz etti. Aile şikayetçi oldu Kızın annesine durumu anlatmasıyla ortaya çıkan olayın ardından aile şikayetçi oldu. Şikayet üzerine şüpheli Bilal K. yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklandı İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.