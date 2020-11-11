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    Eskişehir'de 148 gram bonzai ele geçirildi

    Polisin sokak satıcılarına yönelik operasyonunda, piyasaya sürülmeye hazırlanan 148.64 gram bonzai maddesine el konuldu. 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, şüphelilerden 1'i tutuklandı.
    • İHA
    • 11.11.2020 - 16:25
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 16:31
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    Eskişehir'de 148 gram bonzai ele geçirildi

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmaya çalışanlara göz açtırmıyor.

    Bu kapsamda sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 3 şahıs yakalandı.

    Ekipler tarafından yapılan aramalarda, 66 çıkısı satışa hazır vaziyette olmak üzere toplam 148.64 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

    3 ŞÜPHELİYE YASAL İŞLEM

    Yakalanan şahıslardan 1'i hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, 2 şahıs hakkında da Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.

    1 KİŞİ TUTUKLANDI

    Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanan şahıs, bugün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

    Eskişehir de 148 gram bonzai ele geçirildi #1

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