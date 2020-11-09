Eskişehir'de 15 yaşındaki kızın kalbi, arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu

15 yaşındaki lise öğrencisinin kalbi, arkadaşlarıyla oturduğu park halindeki otomobilin içindeyken durdu. Hastaneye kaldırılırken ikinci kez kalbi duran genç kız, kurtarılamadı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’nde, kısa süre önce boşanan Medine Kınık ve Gökhan Yücel çiftinin 3 çocuğundan biri olan lise öğrencisi 15 yaşındaki Fatmanur Yücel, önceki gece arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıktı.

Yenidoğan Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde park halinde olan otomobilde arkadaşlarıyla oturan kronik astım hastası Fatmanur Yücel, henüz bilinmeyen nedenle fenalaştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kalbinin durduğu belirlenen Fatmanur'a, kalp masajı yapıldı.

KURTARILAMADI

Duran kalbi yeniden çalıştırılan Fatmanur, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede kalbi ikinci kez duran Fatmanur Yücel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Lise öğrencisi Fatmanur Yücel, dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye katılan anne Medine Kınık ile baba Gökhan Yücel, gözyaşlarına boğuldu.

ÇAKMAK GAZI ŞÜPHESİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise lise öğrencisi Fatmanur Yücel’in beraberinde olan arkadaşlarının ifadelerini aldı.

İsmi açıklanmayan bir arkadaş, ifadesinde Fatmanur Yücel’in otomobilde oturduğu sırada eline çakmak gazını aldığını, ancak kullanıp kullanmadığını bilmediğini söyledi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Fatmanur'un öüm nedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nce hazırlanacak otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

























