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    Eskişehir'de 15 yaşındaki kızın kalbi, arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu

    15 yaşındaki lise öğrencisinin kalbi, arkadaşlarıyla oturduğu park halindeki otomobilin içindeyken durdu. Hastaneye kaldırılırken ikinci kez kalbi duran genç kız, kurtarılamadı.
    • DHA
    • 09.11.2020 - 11:37
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 11:43
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    Eskişehir'de 15 yaşındaki kızın kalbi, arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu

    Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’nde, kısa süre önce boşanan Medine Kınık ve Gökhan Yücel çiftinin 3 çocuğundan biri olan lise öğrencisi 15 yaşındaki Fatmanur Yücel, önceki gece arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıktı.

    Yenidoğan Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde park halinde olan otomobilde arkadaşlarıyla oturan kronik astım hastası Fatmanur Yücel, henüz bilinmeyen nedenle fenalaştı.

    İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kalbinin durduğu belirlenen Fatmanur'a, kalp masajı yapıldı.

    KURTARILAMADI

    Duran kalbi yeniden çalıştırılan Fatmanur, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede kalbi ikinci kez duran Fatmanur Yücel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Eskişehir de 15 yaşındaki kızın kalbi, arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu #1

    GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

    Lise öğrencisi Fatmanur Yücel, dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye katılan anne Medine Kınık ile baba Gökhan Yücel, gözyaşlarına boğuldu.

    Eskişehir de 15 yaşındaki kızın kalbi, arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu #2

    ÇAKMAK GAZI ŞÜPHESİ

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise lise öğrencisi Fatmanur Yücel’in beraberinde olan arkadaşlarının ifadelerini aldı.

    İsmi açıklanmayan bir arkadaş, ifadesinde Fatmanur Yücel’in otomobilde oturduğu sırada eline çakmak gazını aldığını, ancak kullanıp kullanmadığını bilmediğini söyledi.

    Eskişehir de 15 yaşındaki kızın kalbi, arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu #3

    ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Fatmanur'un öüm nedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nce hazırlanacak otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

    Eskişehir de 15 yaşındaki kızın kalbi, arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu #4

    Eskişehir de 15 yaşındaki kızın kalbi, arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu #5

    Eskişehir de 15 yaşındaki kızın kalbi, arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu #6

    Eskişehir de 15 yaşındaki kızın kalbi, arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu #7

    Eskişehir de 15 yaşındaki kızın kalbi, arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu #8

    Eskişehir de 15 yaşındaki kızın kalbi, arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu #9

    Eskişehir de 15 yaşındaki kızın kalbi, arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu #10

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