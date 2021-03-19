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    Eskişehir’de 18 tefecilik şüphelisi gözaltına alındı

    Tefecilik usulüyle yaklaşık 3 milyon lira gelir elde ettikleri belirlenen 2'si kadın, 18 şüpheli yakalandı.
    • DHA
    • 19.03.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 13:21
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    Eskişehir’de 18 tefecilik şüphelisi gözaltına alındı

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek faiz ile borç para vererek tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı.

    Sosyal medyada verdikleri ilanlardan kendilerine ulaşanlara, yüksek faiz ile verdikleri paralara karşı senet imzalattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik polis, operasyon düzenledi.

    Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 2'si kadın, 18 şüpheli gözaltına alındı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 12'si ‘tefecilik, haksız kazanç elde etme, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edildi.

    3 MİLYON GELİR ELDE ETTİLER

    Polisin yaptığı incelemede şüphelilerin, yaklaşık 3 milyon lira haksız gelir elde ettiği ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

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    Eskişehir’de 18 tefecilik şüphelisi gözaltına alındı #4

    Eskişehir’de 18 tefecilik şüphelisi gözaltına alındı #5

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