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    Eskişehir’de 2 kişi, fuhuş operasyonunda tutuklandı

    Polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 10.07.2021 - 12:07
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    Eskişehir’de 2 kişi, fuhuş operasyonunda tutuklandı

    Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte güvenliği sağlamak adına operasyonlarını sürdürüyor.

    Ekipler, ‘fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini’ suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

    4 GÖZALTI

    Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler Sultan N., Hüseyin M., E.N. ve O.Ö.'yü gözaltına aldı.

    Eskişehir’de 2 kişi, fuhuş operasyonunda tutuklandı #1

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sultan N. ile Hüseyin M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca operasyon kapsamında 45 kişinin de ifadesine başvuruldu.

    Eskişehir’de 2 kişi, fuhuş operasyonunda tutuklandı #2

    Eskişehir’de 2 kişi, fuhuş operasyonunda tutuklandı #3

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