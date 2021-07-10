Eskişehir’de 2 kişi, fuhuş operasyonunda tutuklandı

Polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte güvenliği sağlamak adına operasyonlarını sürdürüyor.

Ekipler, ‘fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini’ suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

4 GÖZALTI

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler Sultan N., Hüseyin M., E.N. ve O.Ö.'yü gözaltına aldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sultan N. ile Hüseyin M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca operasyon kapsamında 45 kişinin de ifadesine başvuruldu.





