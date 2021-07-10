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- Eskişehir’de 2 kişi, fuhuş operasyonunda tutuklandı
Eskişehir’de 2 kişi, fuhuş operasyonunda tutuklandı
Polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 10.07.2021 - 12:07
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte güvenliği sağlamak adına operasyonlarını sürdürüyor.
Ekipler, ‘fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini’ suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
4 GÖZALTI
Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler Sultan N., Hüseyin M., E.N. ve O.Ö.'yü gözaltına aldı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sultan N. ile Hüseyin M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca operasyon kapsamında 45 kişinin de ifadesine başvuruldu.