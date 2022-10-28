Eskişehir’de 2 kişiyi tüfekle rehin almıştı: 92 yıla kadar hapsi istendi

Eskişehir’de 2 kişiyi tüfekle rehin almıştı: 92 yıla kadar hapsi istendi

Silah zoruyla gasbettiği komşusunun aracıyla gittiği akaryakıt istasyonu çalışanı ile yoldan geçen birini rehin alan zanlı için 4 suçtan 92 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde oturan ve işsiz olduğu belirtilen Sabahattin Yenigün (22), mart ayında komşusu Ferit Takan'ı silahla tehdit edip 26 ABV 768 plakalı otomobilini gasbetti.

Araçla ilçedeki bir akaryakıt istasyonuna giden Yenigün, çalışanlardan Halit Aladağ'ı da elindeki tüfek zoruyla araca bindirip, Mesudiye Mahallesi'ne döndü.

Ayağından yaraladı, rehin aldı

Yenigün, mahallede yoldan geçen İrfan Poltara'yı da ayağından yaralayıp rehin aldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Eskişehir Jandarma Komando Bölüğü'nün yanı sıra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri sevk edildi.

Bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Tüm uyarılara karşın teslim olmayan Yenigün, bacağından vurularak yaralandı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Yenigün, gözaltına alınıp, tutuklandı.

92 yıla kadar hapsi isteniyor

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanık Sabahattin Yenigün hakkında soruşturmasını tamamlayıp hazırladığı iddianameyle 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtı.

İddianamede Yenigün için "öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 53 yıldan 92 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede Ankara Şehir Hastanesi’nden alınan rapora göre de sanık Sabahattin Yenigün’ün akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

DHA’nın haberine göre tutuklu sanık Sabahattin Yenigün, kasım ayında hakim karşısına çıkacak.