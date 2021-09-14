Eskişehir'de çeşitli tarihlerde evlerinden ayrıldıktan sonra kaybolan 3 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Eskişehir’de yaklaşık 25 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 60 yaşındaki Mehmet Yerebakan’ı arama çalışmaları sürüyor.

Arama faaliyetlerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Büyük Ayı Arama ve Kurtarma, Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) ve çeşitli arama kurtarma grupları katıldı.

EKİPLER KAPSAMLI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Ekipler, Yerebakan’ın en son telefon sinyalinin görüldüğü Osmangazi Mahallesi’nde bulunan TCDD Enveriye İstasyonu yakınlarında ve Behiç Erkin Hatıra Ormanı içerisinde arama çalışmaları yaptı.

Eskişehir’de 25 gündür kayıp olan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor ViDEO







"HERHANGİ BİR EMAREYE RASTLAYAMADIK"

Eskişehir’de yapılan arama çalışmaları hakkında bilgiler veren DAK Başkan Yardımcısı Ümit Avcı, “20-25 gündür kayıp olan vatandaşımızı arıyoruz. AFAD’a gelen telefon sinyali bilgisi üzerine bize bilgi verildi. Enveriye bölgesine geldik ve diğer arama kurtarma ekipleriyle beraber yaklaşık 1 saattir arıyoruz, ancak şu ana kadar herhangi bir emareye rastlayamadık.





"İHBARLAR GELDİKÇE ARAMALARA DEVAM EDECEĞİZ"

Aralıklarla bu aramalara devam ediyoruz. Son zamanlarda Eskişehir’de Alzheimer hastası vatandaşlarımızın kaybolduğu bilgileri geliyor. Şu ana kadar 4 kişi için operasyona gittik. Bir kişinin cesedini buldu arkadaşlar. Yeni bilgiler ve ihbarlar geldikçe biz de aramalara devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.



