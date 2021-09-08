Aileleri tarafından haber alınamayan 3 kişinin bulunması için Porsuk Çayı’nda yapılan çalışmalar devam ederken, bulunan 6 parça kemik incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Eskişehir’de kayıp olan vatandaşların haber alamayan aileleri, kayıp başvurusu yaptı.

Uzun zamandır kayıp olan Hikmet Biçer (71), Bayram Koçak (43) ve Mehmet Yerebakan (60) isimli vatandaşların bulunması için gerçekleştirilen çalışmalar, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (ODAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), İnsani Yardım Derneği (İHH) Arama Kurtarma ve ANDA Arama Kurtarma ekiplerince yürütülmeye devam ediyor.

ARAMA SIRASINDA ÇOK MİKTARDA ÇÖP ÇIKARILDI

Suları çekilen Porsuk Çayı’nda ekiplerin yaptığı aramalarda telefon, drone, kamera, bisiklet, koltuk gibi eşyalar bulunurken, çok miktarda çöp çıkarıldı.

Eskişehir'de 3 kişiyi arama çalışmalarında 6 kemiğe rastlandı VİDEO







6 PARÇA KEMİK BULUNDU

Ayrıca çalışmalarda, 6 parça da kemik bulundu. Bulunan kemikler, insana ait olup olmadığı incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Kemiklerin bulunduğu bölgelerde ise çalışmalar yoğunlaştırıldı.





VATANDAŞLAR ARAMA ÇALIŞMALARINI İÇECEKLERİYLE İZLEDİ

Porsuk Çayı boyunca yayılan ekiplerin yaptığı çalışmalar, vatandaşların meraklı bakışları altında devam ediyor.

Bazı vatandaşların ise içeceklerini alıp arama çalışmalarını seyretmesi dikkatleri çekti.



