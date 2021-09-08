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    Eskişehir'de 3 kişiyi arama çalışmalarında 6 kemiğe rastlandı

    Aileleri tarafından haber alınamayan 3 kişinin bulunması için Porsuk Çayı’nda yapılan çalışmalar devam ederken, bulunan 6 parça kemik incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
    • İHA
    • 08.09.2021 - 16:34
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 16:48
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    Eskişehir'de 3 kişiyi arama çalışmalarında 6 kemiğe rastlandı

    Eskişehir’de kayıp olan vatandaşların haber alamayan aileleri, kayıp başvurusu yaptı.

    Uzun zamandır kayıp olan Hikmet Biçer (71), Bayram Koçak (43) ve Mehmet Yerebakan (60) isimli vatandaşların bulunması için gerçekleştirilen çalışmalar, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (ODAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), İnsani Yardım Derneği (İHH) Arama Kurtarma ve ANDA Arama Kurtarma ekiplerince yürütülmeye devam ediyor.

    ARAMA SIRASINDA ÇOK MİKTARDA ÇÖP ÇIKARILDI

    Suları çekilen Porsuk Çayı’nda ekiplerin yaptığı aramalarda telefon, drone, kamera, bisiklet, koltuk gibi eşyalar bulunurken, çok miktarda çöp çıkarıldı.

    Eskişehir de 3 kişiyi arama çalışmalarında 6 kemiğe rastlandı #1

    Eskişehir'de 3 kişiyi arama çalışmalarında 6 kemiğe rastlandı VİDEO


    6 PARÇA KEMİK BULUNDU

    Ayrıca çalışmalarda, 6 parça da kemik bulundu. Bulunan kemikler, insana ait olup olmadığı incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Kemiklerin bulunduğu bölgelerde ise çalışmalar yoğunlaştırıldı.

    Eskişehir de 3 kişiyi arama çalışmalarında 6 kemiğe rastlandı #2

    VATANDAŞLAR ARAMA ÇALIŞMALARINI İÇECEKLERİYLE İZLEDİ

    Porsuk Çayı boyunca yayılan ekiplerin yaptığı çalışmalar, vatandaşların meraklı bakışları altında devam ediyor.

    Bazı vatandaşların ise içeceklerini alıp arama çalışmalarını seyretmesi dikkatleri çekti.

    Eskişehir de 3 kişiyi arama çalışmalarında 6 kemiğe rastlandı #3

    Eskişehir de 3 kişiyi arama çalışmalarında 6 kemiğe rastlandı #4

    Eskişehir de 3 kişiyi arama çalışmalarında 6 kemiğe rastlandı #5

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