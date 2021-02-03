Eskişehir'de 3 yaşındaki çocuk, elini kıyma makinesine kaptırdı

Evde et çekildiği sırada sol elini kıyma makinesine kaptıran çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyat edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Budaklı Sokak’ta yaşayan 3 yaşındaki Ali Al Ahmet, evde et çekildiği sırada sol elini kıyma makinesine kaptırdı.

Ailenin ihbarı üzerine eve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ, HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri, kıyma makinesine etlerin koyulduğu parçayı söktü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ali Al Ahmet, makine parçasıyla birlikte ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Acil serviste kaptırdığı sol eli makineden çıkarılan Ahmet, 3 saat süren bir ameliyat geçirdi. Küçük çocuğun sol elinin orta parmağı ampute edilirken, diğer parmakları ile eli kurtarıldı.

Servise alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen doktoru, “Çocuk hastamız bize geldiğinde eli kıyma makinesine sıkışmıştı. Biz de itfaiye ekipleriyle çıkardık. Daha sonra ise operasyona aldık. Şu anda takiplerini yapıyoruz. Bir süre sonra tüm el ve parmaklarını kullanmaya başlayacak.” dedi.