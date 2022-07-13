Eskişehir’de 40 dönümlük arpa ekili tarlada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında mahsul dakikalar içerisinde küle döndü.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi Ziraat Caddesi yakınlarında bulunan 40 dönüm büyüklüğündeki arpa ekili tarlada yangın çıktı.

Tarlanın yanındaki sitede ikamet eden vatandaşlar, araziden çıkan dumanı görünce yangının evlere ulaşmasını engellemek için söndürmek için bahçe hortumlarıyla alevlere müdahale etti.

Kısa sürede söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye 2 itfaiye aracı ve 1 arazöz sevk edildi. Müdahaleyle yangın kısa sürede söndürülürken, ekipler 1 saat boyunca soğutma çalışması yaptı.

Mahsul küle döndü

Yangın nedeniyle ekili arazideki mahsulün büyük kısmı küle döndü. Yangın sonrası tarlanın son hali dron ile havadan görüntülendi.

"Dakikalar içerisinde tamamen yandı"

Yangına bahçe hortumuyla su sıkarak müdahale eden site yöneticisi Tahir Doğruca, "Ufak bir yangın başladı. Komşularımız da görmüş. Hemen itfaiyeyi aradık. Dakikalar içerisinde tamamen yandı. Biz burada sitede oturuyoruz. Buraya da sıçrıyordu. Allah’tan rüzgâr kesti son anda bu tarafa döndü. Yani bir felaketten kurtulduk. Biz bu sırayı komple kendi imkanlarımızla soğutmaya çalıştık. Halı sahanın büyük fıskiyesini açtık. Bu tarafa tuttuk. Ama yazık oldu, ürünler gitti. Bizim evlere sıçrıyordu. Birkaç sorumsuz insanın yaptığı şeyden kaç kişinin canı yanıyordu." dedi.

Eskişehir'de 40 dönümlük arpa tarlası dakikalar içerisinde küle döndü VİDEO









