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    Eskişehir'de 4'üncü kattan düşen 1 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti

    Evlerinin kırık olan balkon camından düşen Hazal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 11.10.2020 - 15:30
    • Güncelleme : 11.10.2020 - 15:30
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    Eskişehir'de 4'üncü kattan düşen 1 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti

    Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde, 1 yaşındaki Hazal ile 6 yaşındaki ağabeyi, annelerinin apartmanın bahçesinde olduğu sırada balkona çıktı.

    MİNİK HAZAL BALKONDAN AŞAĞI DÜŞTÜ

    4'üncü katta olan Hazal, bir anda kırık olan balkon camından beton zemine düştü. Yakınları tarafından otomobille Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürülen Hazal kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    "KOŞTUM AMA YETİŞEMEDİM"

    Olayın görgü tanığı Cafer Dal, çocuğun balkondan düşeceğini anladığı için koştuğunu ancak yetişemediğini belirterek, "Çocuğun balkonda olduğunu gördüm. Bağırmak isterken çocuk aşağıya düştü. Koştum ama yetişemedim. Geldiğimde yüzükoyun yerde yatıyordu. Kendi araçlarıyla hemen hastaneye götürdüler" dedi.

    Eskişehir'de 4'üncü kattan düşen 1 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti ViDEO

    Eskişehir de 4 üncü kattan düşen 1 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti #1

    Eskişehir de 4 üncü kattan düşen 1 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti #2

    Eskişehir de 4 üncü kattan düşen 1 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti #3

    Eskişehir de 4 üncü kattan düşen 1 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti #4

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