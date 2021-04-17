2 hırsızlık şüphelisinin sokak kısıtlamasında park halindeki otomobilin kapısını açıp dakikalar içinde teyp çalma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi’nde oturan Kaan İlçin, önceki sabah işe gitmek üzere evinden çıkıp, park halindeki otomobilinin yanına gittiğinde, teybinin çalındığını fark etti.

DAKİKALAR İÇİNDE ÇALIP KAÇTILAR

Otomobili gören apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçin, 2 şüphelinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saat 04.30 sıralarında, 5 dakikada otomobilin kapısını açıp, teybi çaldıktan sonra kaçtığını gördü.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otomobilde parmak izi araştırması yapılırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Eskişehir'de 5 dakikada teyp hırsızlığı kamerada VİDEO

POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Otomobilin sahibi Kaan İlçin, hırsızların teyp çalarken, konsola da hasar verdiklerini belirterek, “Sabaha karşı sokak kısıtlamasında 2 hırsız gelip, aracı açmış ve teybimi çalışmışlar. Dereceli ve pahalı güneş gözlüğümde vardı, onu da almışlar. Polis ekipleri, araçta parmak izi çalışması yaptı. Kısa sürede hırsızların yakalanmasını istiyorum. Otomobilimdeki zarar, en az 2 bin 500 lira” dedi.















