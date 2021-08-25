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    Eskişehir’de, 5 ton kaçak benzin ele geçirildi

    Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, şüpheli olduğu belirlenen tırda aramalar yapıldı. Tırın dorsesindeki 7 ayrı tankın içinde, 5 ton kaçak benzin ele geçirildi.
    • İHA
    • 25.08.2021 - 15:39
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 16:16
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    Eskişehir’de, 5 ton kaçak benzin ele geçirildi

    Eskişehir’de, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, yasal olmayan yollardan temin edilen kaçak akaryakıtın tır ile Bursa'dan Nevşehir'e götürüleceği belirlendi.

    Şüpheli tır, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından takibe alındı.

    DETAYLI ARAMA YAPILDI

    Yapılan takipte tırın, Odunpazarı’na bağlı Yahnikapan Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

    KOM ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol üzerinde durdurulan tırda, detaylı arama yapıldı.

    Eskişehir’de, 5 ton kaçak benzin ele geçirildi #1

    ELE GEÇİRİLENLER

    Tırın dorsesinde, değişik kargo malzemeleri konmak suretiyle saklanmış bin litrelik 7 ayrı IBC tank içerisinde yaklaşık 5 ton benzin ele geçirildi.

    ÖLÇÜM YAPILDI

    KOM Şube ekipleri, 'Ulusal Marker Saha Kontrol Cihazı' ile ele geçirilen benzinde ölçüm yaptı.

    Yapılan ölçümde ‘geçersiz’ sonuç alınmasıyla, akaryakıta el konuldu.

    SÜRÜCÜ GÖZLATINA ALINDI

    El konulan akaryakıt, Milli Emlak Müdürlüğü’ndeki akaryakıt sorumlularına teslim edildi. Tır sürücüsü A.G., gözaltına alındı.

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