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    Eskişehir’de 50 suçtan sabıkası olan hırsız yakalandı

    İki evden 702 bin 500 liralık ziynet eşyası çaldığı tespit edilen Zekiye Cuma, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadının 50 suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı.
    • DHA
    • 31.05.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 14:16
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    Eskişehir’de 50 suçtan sabıkası olan hırsız yakalandı

    Eskişehir’de, Kırmızıtoprak ve Yenimahalle'deki iki evden 702 bin 500 liralık ziynet eşyası çalındı.

    İhbar üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.

    Yapılan çalışmalar ile hırsızlık şüphelisinin kimliği tespit edildi.

    OPERASYON DÜZENLENDİ

    Zekiye Cuma (25) olduğu tespit edilen şahsın adresine operasyon düzenlendi.

    Yapılan baskınla yakalanan şahıs, gözaltına alındı.

    Şüphelinin hırsızlık suçundan 50 sabıkası olduğu belirlendi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    Burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Eskişehir’de 50 suçtan sabıkası olan hırsız yakalandı VİDEO

    Eskişehir’de 50 suçtan sabıkası olan hırsız yakalandı #1

    Eskişehir’de 50 suçtan sabıkası olan hırsız yakalandı #2

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