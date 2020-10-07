Eskişehir’de 56 kişi kumar oynarken yakalandı: 176 bin 400 lira para cezası kesildi

Bir derneğe ait iki ev kumarhaneye çevrildi. Evlerde kumar oynayan 56 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesi ile 176 bin 400 lira para cezası yazıldı. Ev sahibine soruşturma açıldı.

Koronavirüs sürecinde sosyal mesafe kurallarının hiçe sayılmasının yanında illegal olduğu halde bir araya gelerek kumar oynayanlara ceza yazılmaya devam ediliyor.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’ndeki bir derneğe ait 2 evde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Savcılık talimatıyla 2 eve baskın yapan polis, tombala ile kumar oynandığını tespit etti. Tombala oynayan 56 şüpheli ise evin diğer odasında saklanırken yakalandı.

SİLAH VE MERMİ BULUNDU

Evde yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 55 adet av tüfeği fişeği, 243 adet tabanca mermisi, 745 adet tombala kağıdı, 89 adet tombala topu bulundu.

KUMARA VE SOSYAL MESAFEYE YASAL İŞLEM

Yakalanan 56 kişiye kumar oynamaktan yasal işlem yapılırken, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 176 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

2 KİŞİNİN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kumar oynarken yakalanan şüphelilerden 2’sinin farklı suçlardan aranması olduğu tespit edildi. Öte yandan, baskın yapılan dernek başkanı hakkında ise bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçundan yasal işlem başlatılırken, ele geçirilen tüfeklerle ilgili ev sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.





















