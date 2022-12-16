Eskişehir'de 6 yaşındaki Elif Nur’un ölümüyle ilgili 2 gözaltı

Cezaevinde olan çiftin 6 yaşındaki kızları hastanede öldü, şüpheli görülen ölümle ilgili hala ve amcası gözaltına alındı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde oturan Sibel ve Gökhan Tiftik çifti, bir süre önce tutuklandı.

Çocukları 6 yaşındaki Elif Nur, Yiğit (9) ve Metin (12) ise halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ile babaannesi Cihangir Kurumlu'nun yaşadığı eve bırakıldı.

Elif Nur, hayatını kaybetti

Elif Nur, 14 Aralık'ta evde rahatsızlandı.

Solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli hala ve amca emniyette

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce şüpheli görülen Elif Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocukların yaşadığı evin sahibi olan hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik, polis tarafından 'çocuklara kötü muamele' iddiasıyla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli ifadeleri için Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Cenazeye izinli katılan çift ağladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Elif Nur Tiftik'in cansız bedeni, Fevziçakmak Mahallesi'ndeki camiye getirildi.

Eskişehir Kapalı Cezaevi'ndeki Sibel ve Gökhan Tiftik de savcılık izniyle kızlarının cenazesine katıldı.

Jandarma ekiplerinin ring aracından indirdiği Tiftik çifti, Elif Nur'un tabutunu açıp son kez yüzünü görürken, gözyaşlarına boğuldu.

Duaların ardından Elif Nur Tiftik toprağa verildi.

Bakımsız ve halsiz kardeşlerin vücutlarında morluk

Polis ekiplerinin evden aldığı Yiğit ve Metin Tiftik kardeşler ise sağlık kontrolünden geçirilip, devlet korumasına alındı.

Yapılan incelemede, çok bakımsız ve halsiz haldeki 2 kardeşin vücutlarında bazı morluklar olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, babaanne Cihangir Kurumlu'nun da arandığı belirtildi.

Başsavcılık: Hala tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli görülen ölümü üzerine soruşturma başlatıldığını, kesin ölüm nedeninin ise detaylı otopsinin ardından tespit edileceğini açıkladı.

Başsavcılık'tan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“14 Aralık 2022 tarihinde boğazına cisim kaçması neticesi öldüğü ihbar edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik'in ölüm olayı ile ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otopsi işlemleri yapılmış ve detaylı soruşturma başlatılmıştır. Kesin ölüm sebebi ilk bulgularda tespit edilemediğinden Adli Tıp Kurumu'ndan detaylı otopsi raporu beklenilmektedir.

Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir. Müteveffa Nur Elif Tiftik'in kardeşleri Y.T. ile M.T.'nin anne ve babaların cezaevinde bulunması nedeniyle halaları olan D.T. ile birlikte yaşadıkları ve halaları D.T. ile babaanneleri olan C.K. tarafından kötü muameleye maruz kaldıklarından dolayı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ayrı bir soruşturma başlatılmıştır.

15 Aralık 2022 tarihinde gözaltına alınan şüpheli D.T. eziyet suçundan (Türk Ceza Kanunun 96'ncı Md) Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanması talebi ile Eskişehir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir.

Mağdurların babaannesi olan şüpheli C.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Mağdur iki kardeş Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme birimince koruma altına alınmıştır.”