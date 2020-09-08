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    Eskişehir'de 60 bin liralık ziynet eşyası çalan şüpheliler tutuklandı

    Kentte saklandıkları evde yakalanan şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildi.
    • İHA
    • 08.09.2020 - 17:04
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    Eskişehir'de 60 bin liralık ziynet eşyası çalan şüpheliler tutuklandı

    Eskişehir'de 60 bin liralık ziynet eşyası çalınması olayında hırsızlar yakayı ele verdi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çamlıca Mahallesi Tülay Sokak'ta bulunan bir ikametten 60 bin lira değerindeki ziynet eşyasının bilgisini almasının ardından çalışma başlattı.

    SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

    Yapılan çalışma neticesinde hırsızlık olayını yaptığı iddia edilen Seda U. ile kuzeni Özgür U. Eskişehir'de saklandıkları evde düzenlenen operasyonla yakaladı.

    Adliyeye sevk edilen şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

    Eskişehir de 60 bin liralık ziynet eşyası çalan şüpheliler tutuklandı #1

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