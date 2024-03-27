Eskişehir'de abartılı egzozlu ve hatalı park yapan araçlara 258 bin 515 TL ceza kesildi

İHA
Eskişehir'de belirli tarihler arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, abartılı egzozlu araçlara ve hatalı park yapılmasına yönelik denetim yapıldı.
Gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde 5 araç sürücüsüne; abartılı egzozlu araç kullanmaktan 32 bin 195 TL, 301 araca ise taşıt yolu üzerinde park ihlali yapmaktan 226 bin 320 TL para cezası kesildi.
258 bin 515 TL cezai işlem uygulandı
Çalışmalar neticesinde toplam 258 bin 515 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.
Çalışmalar sürecek
Polis ekiplerinin çalışmaları son sürat sürdüreceği kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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