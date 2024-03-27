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Eskişehir'de abartılı egzozlu ve hatalı park yapan araçlara 258 bin 515 TL ceza kesildi

Eskişehir'de abartılı egzozlu ve hatalı park yapan araçlara 258 bin 515 TL ceza kesildi Kent genelinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 5 araç sürücüsüne abartılı egzozlu araç kullanmaktan ve 301 araca ise taşıt yolu üzerinde park ihlali yapmaktan toplam 258 bin 515 TL cezai işlem uygulandı.