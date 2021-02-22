Eskişehir'de aileyi katleden zanlının PKK sempatizanı olduğu belirlendi

Eskişehir’de lkay-Emel Tokkal çifti ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk’u bıçakla öldüren Mehmet Şerif Boğa'nın, Mardin’de teröristlerin gömüldüğü mezarların başında poz verdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

Eskişehir’de telefon tamiri ve satışı yapan 41 yaşındaki İlkay Tokkal, eşi 41 yaşındaki Emel Tokkal ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk, geçen pazartesi evlerinde bıçaklanarak öldürüldü.

Yapılan incelemelere göre baba Tokkal’ın vücudunda 7, anne ve çocuğun vücudunda 3’er bıçak darbesi olduğu tespit edildi.

KATİL ESKİ ORTAĞI ÇIKTI

Emniyet ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cinayetle ilgili 13 kişi gözaltına alınırken katil zanlısının, cesetler bulunduğu gün olay yerinde gözyaşı döken İlkay Tokkal’ın eski ortağı 29 yaşındaki Mehmet Şerif Boğa olduğu tespit edildi.

PKK’LI TERÖRİSTLERİN MEZARININ BAŞINDA POZ VERDİ

Yapılan incelemeler sonucunda Mardinli olduğu öğrenilen katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın, 2013 yılında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen ‘Akif Doğan’ kod adlı Mehmet Şirin Cebe ve ‘Aşikar’ kod adlı Ali Kılıç isimli PKK’lı teröristlerin sonradan yıkılan mezarlarının arasında ‘zafer işareti’ yaparak poz verdiği fotoğraf ortaya çıktı.

Öte yandan, Mehmet Şerif Boğa'nın sosyal medya hesabından paylaştığı silahlı fotoğraflarına tepki yağdı.

İLKAY’IN BABASI ÖLÜNCE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Öldürülen İlkay Tokkal’ın geçen yıl kasım ayında koronavirüs tedavisi gören babası Hasan Ali Tokkal’ın hayatını kaybetmesi üzerine Mehmet Şerif Boğa, taziyede bulundu. İlkay Tokkal, acı haberi sosyal medyada “Nerdesin be babam? Hani gelecektin sen!” sözleriyle paylaştı.

Bunun üzerine katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın, eski ortağı İlkay Tokkal’ın paylaşımına “Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın.” şeklinde yorum yazdığı ortaya çıktı.