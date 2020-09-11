Eskişehir’de akademisyenleri öldüren Volkan Bayar’a 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

Eskişehir’de akademisyenleri öldüren Volkan Bayar’a 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

ESOGÜ’de 3 akademisyen ile fakülte sekreterini silahla öldüren araştırma görevlisi tutuklu sanık Volkan Bayar'a 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü’ndeki Eğitim Fakültesi’nde 5 Nisan 2018’de araştırma Görevlisi Volkan Bayar; Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan’ı tabancayla vurarak öldürdü.

Yaşanan bu acı olay sonrasında Volkan Bayar hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’, eşi Saadet Aylin Yağan hakkında da ‘azmettirme’ suçundan 4’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davasının karar duruşmasında Volkan Bayar’a ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

EŞİ BERAAT ETTİ

Volkan Bayar’ın eşi Saadet Aylin Yağan ise azmettirme suçundan gerekli delil bulunmaması sebebiyle beraat etti.