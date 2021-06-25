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- Eskişehir'de alçılı ayağıyla araba sürdü, çarptığı kadın öldü
Eskişehir'de alçılı ayağıyla araba sürdü, çarptığı kadın öldü
- DHA
- 25.06.2021 - 18:02
- Güncelleme : 25.06.2021 - 18:11
Eskişehir-Ankara karayolu Vergi Dairesi Başkanlığı mevkisinde, sol bacağı alçılı olan Burak Toplar yönetimindeki 16 ES 541 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Alper'e çarptı.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hanife Alper'in ilk müdahalesi, sağlık ekiplerince yapıldı.
Hanife Alper, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kalbi duran Alper, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Eskişehir'de alçılı ayağıyla araba sürdü, çarptığı kadın öldü VİDEO
HASTANEYE GİTTİĞİ ÖĞRENİLDİ
Kazanın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Burak Toplar, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Toplar’ı kısa süre önce alçılı bacağından ameliyat olduğu ve kullandığı otomatik vitesli otomobille hastaneye kontrole gittiği öğrenildi.