Euro
10.4618
0.54%
Dolar
8.7579
0.56%
Altın
501.3
0.86%
Borsa
1.392
-1.34%
Bitcoin
288.000
-1.88%
EXEN Coin
28.50
-4.13%
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Eskişehir'de alçılı ayağıyla araba sürdü, çarptığı kadın öldü

    Burak Toplar, kullandığı otomobille Hanife Alper’e çarptı. Yaşlı kadın hayatını kaybedince, gözyaşlarına boğuldu.
    • DHA
    • 25.06.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 18:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'de alçılı ayağıyla araba sürdü, çarptığı kadın öldü

    Eskişehir-Ankara karayolu Vergi Dairesi Başkanlığı mevkisinde, sol bacağı alçılı olan Burak Toplar yönetimindeki 16 ES 541 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Alper'e çarptı.

    KURTARILAMADI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Hanife Alper'in ilk müdahalesi, sağlık ekiplerince yapıldı.

    Hanife Alper, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kalbi duran Alper, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Eskişehir'de alçılı ayağıyla araba sürdü, çarptığı kadın öldü VİDEO

    Eskişehir de alçılı ayağıyla araba sürdü, çarptığı kadın öldü #1

    HASTANEYE GİTTİĞİ ÖĞRENİLDİ

    Kazanın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Burak Toplar, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Toplar’ı kısa süre önce alçılı bacağından ameliyat olduğu ve kullandığı otomatik vitesli otomobille hastaneye kontrole gittiği öğrenildi.

    Eskişehir de alçılı ayağıyla araba sürdü, çarptığı kadın öldü #2

    Eskişehir de alçılı ayağıyla araba sürdü, çarptığı kadın öldü #3

    Eskişehir de alçılı ayağıyla araba sürdü, çarptığı kadın öldü #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir