Eskişehir'de, alkol muayenesinde polise zor anlar yaşattı

Kaza yapan ve muayene sırasında polislere güçlük çıkaran şahsın alkollü olduğu tespit edilince, ehliyetine el konuldu.

Eskişehir-Ankara çevre yolu havaalanı alt geçidinde B.D.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak ters döndü.

Sürücü kazada hafif yaralanırken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Aynı güzergahta ilerleyen H.M.'nin kullandığı otomobil ise kazaya yakın bir noktada F.K.'nin kullandığı 11 DF 111 plakalı otomobille çarpıştı.

ALKOL MUAYENESİNDE ZOR ANLAR

Sürücülerden F.K., polis ekiplerine kaza anını anlatarak, “Ben geldim, arabalar durmaya başladı. Ben yavaşladım sağa vurdum, sola çektim. Başka bir şey yok.” dedi.

Alkollü olduğu değerlendirilen sürücü, ihbar üzerine gelen trafik ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkol muayenesi yaptırmak istemeyen sürücü F.K., polis ekiplerinin tüm uğraşlarına rağmen alkolmetreye yeterli üflemeye yapmazken, alkolü ölçülemedi.

POLİS DEFALARCA TARİF ETTİ

Alkollü sürücü F.K. ve polis ekipleri arasında alkol muayenesi sırasında ilginç diyaloglar yaşandı. Polis alkometreyi bir balon şişirir gibi üflemesini isteyerek, defalarca tarif etti.

Ancak F.K,. 6 kez denemesine rağmen alkol muayenesi için yeterli nefesi veremedi.

"UĞRAŞTIRMA BİZİ"

Polis ekipleri, F.K.’ye “Ağabey, üflemeyi kesiyorsun. Hastaneden kan almak zorunda kalırız. Hastaneyle uğraştırma bizi, üflemeye devam et.” dedi.

Polis ekipleri ayrıca, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak alkol muayenesi yapmaya çalıştı.

ALKOLLÜ ÇIKTI, EHLİYETİNE EL KONULDU

Yeniden yapılan testin ardından F.K.’nin 2.04 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü F.K. hakkında yasal işlem başlatılırken, ehliyetine de el konuldu.

Kazalar nedeniyle kapanan yol ise araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.