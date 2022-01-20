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    Eskişehir'de alkollü sürücü 5 araca çarparak durabildi

    Eskişehir'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil, şiddetli buzlanmanın da etkisiyle yol kenarında bulunan park halindeki 5 otomobile çarparak durabildi.
    • İHA
    • 20.01.2022 - 00:25
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    Eskişehir'de alkollü sürücü 5 araca çarparak durabildi

    Eskişehir'in Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana gelen olayda, Ergül D. idaresindeki 26 RV 910 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halindeki 5 otomobile çarparak durabildi.

    1,78 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

    Kazanın ardından trafik ekiplerinin alkolmetre üflettiği otomobil sürücüsü Ergül D., 1.78 promil alkollü çıktı.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, yaralanan sürücü Ergül D. ve araçta yolcu olarak bulunan Mine U., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Eskişehir de alkollü sürücü 5 araca çarparak durabildi #1

    Eskişehir de alkollü sürücü 5 araca çarparak durabildi #2

    Eskişehir de alkollü sürücü 5 araca çarparak durabildi #3

    Eskişehir de alkollü sürücü 5 araca çarparak durabildi #4


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