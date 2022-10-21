Eskişehir'de ambulans caddeyi kapatan dubaları aşamadı

Yetişmesi gereken noktaya doğru ilerleyen, ambulans tarihi cadde üzerindeki dubalara takıldı. Ambulans, çözüm yolu bulamayınca kaldırıma çıktı.

Eskişehir’de, 26 Eylül tarihinde verilen karar neticesinde Odunpazarı ilçesindeki tarihi bölgede yer alan Kemal Zeytinoğlu Caddesi, araç trafiğine kapatıldı.

Alınan bu karara tarihi bölgede oturan mahalleli ve esnaf tepki gösterirken, diğerler vatandaşlar ise kararı yerinde ve doğru buldu.

Sokağın başından diğer başına ve caddelerin girişlerine kurulan dubalarla araçların girmesi için önlem alındı ve tamamen trafiğe kapatıldı.

Ambulans, duba engeleni aşamadı

Odunpazarı'nın tarihi sokakları ve caddelerinin kapatılmasının ardından, ambulans yetişmesi gereken noktaya gitmek isterken duba engelini aşamadı.

Trafik engelleyici dubaların anahtarları, ambulanstaki sağlık personellerine verilmedi.

Bir süre ambulans şoförü hareketsiz kaldı ve sonunda çareyi kaldırımdan geçmekte buldu.

Yaşanan olay, sağlık ekipleri için vakit kaybına neden oldu.



