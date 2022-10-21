Petrol
92.79
0.44%
Euro
18.1306
-0.43%
Dolar
18.6006
-0.03%
Altın
972.13
-0.12%
Borsa
3922
0.54%
Bitcoin
358.047
-1.22%
BTXN Coin
9.57
-1.34%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Eskişehir'de ambulans caddeyi kapatan dubaları aşamadı

    Yetişmesi gereken noktaya doğru ilerleyen, ambulans tarihi cadde üzerindeki dubalara takıldı. Ambulans, çözüm yolu bulamayınca kaldırıma çıktı.
    • 21.10.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 13:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'de ambulans caddeyi kapatan dubaları aşamadı

    Eskişehir’de, 26 Eylül tarihinde verilen karar neticesinde Odunpazarı ilçesindeki tarihi bölgede yer alan Kemal Zeytinoğlu Caddesi, araç trafiğine kapatıldı.

    Alınan bu karara tarihi bölgede oturan mahalleli ve esnaf tepki gösterirken, diğerler vatandaşlar ise kararı yerinde ve doğru buldu.

    Sokağın başından diğer başına ve caddelerin girişlerine kurulan dubalarla  araçların girmesi için önlem alındı ve tamamen trafiğe kapatıldı.

    Ambulans, duba engeleni aşamadı

    Odunpazarı'nın tarihi sokakları ve caddelerinin kapatılmasının ardından, ambulans yetişmesi gereken noktaya gitmek isterken duba engelini aşamadı.

    Trafik engelleyici dubaların anahtarları, ambulanstaki sağlık personellerine verilmedi.

    Bir süre ambulans şoförü hareketsiz kaldı ve sonunda çareyi kaldırımdan geçmekte buldu.

    Yaşanan olay, sağlık ekipleri için vakit kaybına neden oldu.

    Eskişehir de ambulans caddeyi kapatan dubaları aşamadı #1

    Eskişehir de ambulans caddeyi kapatan dubaları aşamadı #2

    Eskişehir de ambulans caddeyi kapatan dubaları aşamadı #3


    Bayraktar TB2 Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine girdi
    Gündem

    Bayraktar TB2 Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine girdi

    21 Ekim Cuma hutbesi konusu: 'Komşuluk Hukuku'
    Yaşam

    21 Ekim Cuma hutbesi konusu: 'Komşuluk Hukuku'

    Kayıt olan ilk 500 kişi arasına gir, sen de zengin ol!
    Advertorial

    Kayıt olan ilk 500 kişi arasına gir, sen de zengin ol!

    Görüş Bildir