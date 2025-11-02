Eskişehir'de aniden yere yığılan şeker hastası genç korkuttu Tepebaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan ve şeker hastası olduğu öğrenilen bir gencin baygınlık geçirerek aniden yere yığılması panik yarattı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.