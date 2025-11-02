Eskişehir'de aniden yere yığılan şeker hastası genç korkuttu

- Tepebaşı'nda şeker hastası bir genç, yolun karşısına geçerken baygınlık geçirip yere yığıldı.
- Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gence ilk müdahaleyi yaptı.
- Yaralı genç, ambulansla hastaneye götürüldü.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bahse konu kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan bir erkek şahıs, ilerlerken aniden yere yığıldı.
Şahsın düşme esnasında başını sert zemine çarptığı görüldü.
İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, şeker hastası olduğu bildirilen yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Yaralı genç, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.