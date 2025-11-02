Abone ol: Google News

Eskişehir'de aniden yere yığılan şeker hastası genç korkuttu

Tepebaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan ve şeker hastası olduğu öğrenilen bir gencin baygınlık geçirerek aniden yere yığılması panik yarattı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 15:26
  • Tepebaşı'nda şeker hastası bir genç, yolun karşısına geçerken baygınlık geçirip yere yığıldı.
  • Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gence ilk müdahaleyi yaptı.
  • Yaralı genç, ambulansla hastaneye götürüldü.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bahse konu kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan bir erkek şahıs, ilerlerken aniden yere yığıldı.

Şahsın düşme esnasında başını sert zemine çarptığı görüldü.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, şeker hastası olduğu bildirilen yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Yaralı genç, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

