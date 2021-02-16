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    Eskişehir'de anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi

    Eskişehir'de İlkay Tokkal eşi Emel Tokkal ve 4 yaşındaki çocukları Doruk evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu.
    • DHA
    • 16.02.2021 - 19:50
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    Eskişehir'de anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi

    Eskişehir’de cep telefonu dükkanı bulunan İlkay ve Emel Tokkal çiftinden haber alamayan İzmir’deki yakınları polise hayatlarından endişe ettiklerini söyleyerek ihbarda bulundu.

    KARI-KOCA VE 4 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI EVDE ÖLÜ BULUNDU

    Tokkal çiftinin kısa bir süre önce taşındığı Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi’ndeki bir apartmanın 5’nci katına giden polis ekipleri cevap alamadı.

    Çilingir yardımıyla girilen evde İlkay, eşi Emel ve çocukları Doruk ölü olarak bulundu.

    Eskişehir'de anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi- İZLE

    BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜKLERİ TESPİT EDİLDİ

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemede İlkay, eşi Emel ve çocukları Doruk’un bıçakla öldürüldüğü tespit edildi.

    Evde Olay Yeri İnceleme ekiplerince detaylı inceleme yapılırken, apartman çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.

    Eskişehir de anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi #1

    Eskişehir de anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi #2

    Eskişehir de anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi #3

    Eskişehir de anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi #4

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