Eskişehir'de annesini öldüren çocuk ve azmettirici babası adliyede

Eskişehir'de annesini öldüren çocuk ve azmettirici babası adliyede

Annesi Serap Bor’u pompalı tüfekle öldüren çocuk ile azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi’nde oturan Serap Bor, evine gelen ve babasıyla yaşayan oğlu tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Oğlu İ.A., evde ekmek yapmak için toplanan komşular Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61), Türkan Çimen’i (50) de yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

Babasıyla birlikte annesini öldürdü

Polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında İ.A. ve azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A., olayın yaşandığı Fevziçakmak Mahallesi’ndeki farklı sokaklarda yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; şüphelilerle birlikte İ.A.’nın kullandığı pompalı tüfek de ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen İ.A. ve Erkan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Baba-oğul sorguya alındı

Erkan A., maskenin yanı sıra kapüşonla yüzünü gizlemeye çalıştı. Baba ve oğlu, savcılık sorgusuna alındı.

Öte yandan İ.A.’nın pompalı tüfekle yaraladığı Ayşe Altın, Döndü Çayır ve Türkan Çimen’in hastanedeki tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

























