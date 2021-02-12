Eskişehir'de annesiyle ilişki yaşayan kişiyi öldürdü: Pişman değilim

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaşayan Yasin B., annesi ile ilişkisi olduğu iddia edilen Sezai Salık’ı telefonla çağırdığı evlerinin önünde, av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Cevizli Mahallesi'nde 20 yaşındaki Yasin B., evlerinin önünde annesi 50 yaşındaki H.B.'yle ilişkisi olduğu iddia edilen 49 yaşındaki Sezai Salık ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin B., av tüfeğiyle Salık’a ateş etti. Salık olay yerinde hayatını kaybederken, Yasin B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli gencin ağabeyi 23 yaşındaki U.B. ile annesi H.B. de gözaltına alındı. Anne ile ağabey, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken Yasin B., adliyeye sevk edildi.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

İfadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Yasin B.'nin, savunmasında, Sezai Salık'ı annesine sarkıntılık etmekle suçladı. Yasin B., “Babam iki yıl önce öldü. Sezai Salık’ı anneme sarkıntılık yaptığından dolayı daha önceden de ikaz ettim. Ancak bu hareketlerine devam etti. Konuşmak için eve çağırdım. Gelir gelmez av tüfeği ile kasıklarından vurdum. Pişman değilim.” dedi.

Yasin B., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.













