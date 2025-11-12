Eskişehir'de araçların çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı

- Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki hafif ticari araç çarpıştı.
- Kaza sonucunda bir araç takla atıp yan yatarken, sürücü M.Ö. yaralandı.
- Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve polis soruşturma başlattı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Cumhuriyet Bulvarı'nda K.Ç. ile M.Ö. yönetimlerindeki hafif ticari araçlar çarpıştı.
M.Ö. kontrolündeki araç, çarpmanın etkisiyle takla atıp yan yattı.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü M.Ö., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.