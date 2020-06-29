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- Eskişehir'de aranan firari adliyede yakalandı
Eskişehir'de aranan firari adliyede yakalandı
Şüpheli davranışlarıyla polisin dikkatini çeken şahsın arandığı öğrenildi.
- DHA
- 29.06.2020 - 11:48
Eskişehir Adliyesi'nde bir şahsın şüpheli davranışları polisin dikkatini çekti.
Polis ekiplerinin kimlik kontrolü yaptığı şüpheli şahsın, 'hırsızlık' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkınca şahıs kaçmaya yeltendi.
HIRSIZ POLİS OYNADI
Kimliğini alarak kaçmaya çalışan şüpheli Murat A., adliyede polislere zor anlar yaşattı. Kovalamacanın ardından polis tarafından yakalanan Murat A., sağlık kontrolünden geçirildi.
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.