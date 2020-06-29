Dolar
6.853
-0.0539%
Euro
7.7137
0.2612%
Altın
1770.86
-0.0361%
Borsa
115199.69
0.4633%
G. Altın
390.35
-0.0847%
Bitcoin
62321.2
-2.3387%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Eskişehir'de aranan firari adliyede yakalandı

    Şüpheli davranışlarıyla polisin dikkatini çeken şahsın arandığı öğrenildi.
    • DHA
    • 29.06.2020 - 11:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Eskişehir'de aranan firari adliyede yakalandı #1

    Eskişehir Adliyesi'nde bir şahsın şüpheli davranışları polisin dikkatini çekti.

    Polis ekiplerinin kimlik kontrolü yaptığı şüpheli şahsın, 'hırsızlık' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkınca şahıs kaçmaya yeltendi.

    HIRSIZ POLİS OYNADI

    Kimliğini alarak kaçmaya çalışan şüpheli Murat A., adliyede polislere zor anlar yaşattı. Kovalamacanın ardından polis tarafından yakalanan Murat A., sağlık kontrolünden geçirildi.

    Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Eskişehir'de aranan firari adliyede yakalandı #2

    Eskişehir'de aranan firari adliyede yakalandı #3

    Eskişehir'de aranan firari adliyede yakalandı #4

    Görüş Bildir