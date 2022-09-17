Eskişehir'de arkadaşıyla birlikte gittiği evde tabancayla öldürüldü

Murat Dal, arkadaşıyla birlikte gittiği evde tartıştığı Deniz Ö. isimli kadın tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi, Yeşilyuva Sokakta Murat Dal(40), arkadaşı B.M. (18) ile birlikte Deniz Ö.'nün (43) evine gitti. İddiaya göre, Deniz Ö. ve Murat Dal arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Murat Dal, tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine Deniz Ö. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Silah sesinin duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hastanede kurtarılamadı

DHA'nın aktardığına göre; durumu ağır olan Dal, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Murat Dal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

2 kişi gözaltında

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Deniz Ö. ile Murat Dal’ın arkadaşı B.M. ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.