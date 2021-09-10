Eskişehir'de aşı yaptırmayan ve virüse yakalanan anne, bebeğini 'çevrimiçi' gördü

Aşı olmadığı için pişman olan Duygu Yetgin Aygün, "Aşı karşıtı olmasınlar, aşı çok önemli. Daha iyileşemedim, tüple devam edeceğim. 17 gündür, doğduğundan beri kızımı hiç görmedim" dedi.

Eskişehir'de yaşayan ve Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi olan Duygu Yetgin Aygün, hamilelikte koronavirüs aşısı yaptırmadı.

Riskli olduğunu düşündüğü için aşı yaptırmayan Aygün, koronavirüse yakalandı.

Koronvirüse yakalanarak Eskişehir Şehir Hastanesi’ne yatırılan Aygün, durumu ağırlaşınca erken doğuma alındı.

Bebeğini dünyaya getiren ardından yoğun bakıma alınan Aygün, yaşadığı zorlukları anlattı.

Aygün 17 gün önce doğan ve henüz kucağına alma şansı olmayan kızı İpek'i ise görüntülü konuşma sayesinde gördü.

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"17 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDIM"

Gebeliği süresince hastalığa yakalanmamak adına çok dikkatli olduğunu belirten akademisyen Duygu Yetgin Akgün, riskli olduğu düşünüldüğü gerekçesiyle aşı olmadığını aktardı.

İki kere ölümden döndüğünü dile getiren Akgün, “Çok dikkat ettik. Dikkat etmek değil, gerçekten aşı çok önemli. Çok hafif atlatırdım. Ben 17 gün yoğun bakımda kaldım. Kızımı halen göremedim. Üniversitede 8 kişi birden oldu, aşı oldukları için hiçbir şey olmadı, hasta olmadılar.

Sadece ben hasta oldum çünkü aşım yoktu. Nefes alamıyorum, keşke alabilsem. Yürüyemiyorum, çok zor bir süreç. Ben aşı karşıtı asla değilim. Sadece gebe olduğum için olmamayı tercih ettim. İki kere ölümden döndüm, bu yaşta özellikle de kızımı görmeden ölmek istemiyorum." dedi.

"DAHA İYİLEŞEMEDİM, AŞI ÇOK ÖNEMLİ"

Kızını görüntülü görüşme ile ilk defa göreceği için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Duygu Yetgin Akgün, aşı çağrısında bulundu.

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileten Akgün, “Çok heyecanlıyım, 17 gündür doğduğundan beri kızımı hiç görmedim. Babası negatif olduğu için görebildi, çok şanslı. Aşı karşıtı olmasınlar, aşı çok önemli. Daha iyileşemedim, tüple devam edeceğim.

Almadığım ilaç yok. Bana bu hastanede çok iyi bakıldı. Yoğun bakımdaki Furkan Hocam, hemşireler, çalışanlar ve burada koronavirüs servisindeki arkadaşlar beni hayata döndürdü, yoksa ölmüştüm.” diye konuştu.

KIZINI 17 GÜN SONRA İLK KEZ GÖRDÜ

Hastalığı atlatsa bile kontrol amaçlı koronavirüs enfeksiyonlu hastaların takip edildiği serviste tutulan Duygu Yetgin Akgün, ciddi solunum sıkıntısıyla dünyaya gelen bebeğine görüntülü konuşmada kavuştu.

Bir kilo 360 gram olan ve hala oksijen desteği alsa bile genel durumunun iyi olduğu belirtilen 17 günlük kızı İpek’le ilk kez görüntülü görüşme sırasında hasret gideren anne Akgün, bebeğini görünce gözyaşlarını tutamadı.

"HASTAMIZ KORONA AŞISI OLMAMIŞTI"

Hastanın genel durumu hakkında bilgi veren Eskişehir Şehir Hastanesi Perinatoloji Uzm. Dr. Zafer Bütün, gebelikte korona virüsün daha ağır seyrettiğini aktardı.

Tüm dünya ülkelerinde gebelere korona virüs aşısının önerildiğini belirten Bütün, “Gebelik koronavirüs enfeksiyona yakalanma açısından ekstra bir risk oluşturmasa bile gebe hastalarımızda koronavirüs enfeksiyonu daha ağır seyretmektedir.

Gebe hastalarımız yoğun bakıma yatış, mekanik ventilasyon ve ağır enfeksiyon nedeniyle daha fazla hastaneye yatmaktadır. Gebelerde buna bağlı olarak erken doğum riski artmaktadır.

Tüm dünya ülkelerinde Dünya Sağlık Örgütü, gebelerin hepsine koronavirüs aşısı önermektedir. Doğum yapan hastamız koronavirüs aşısı olmamıştı, yoğun bakım ünitemizde takip ettik.

Buna bağlı olarak erken doğum gerçekleşti. Şu anda hastamızı koronavirüs enfeksiyonlu hastalarımızı takip ettiğimiz serviste izole bir odada takip etmekteyiz. Hastamızın genel durumu şu anda iyi.” dedi.

"ERKEN DOĞUM RİSKLERİNİ ARTIRIYOR"

Pandeminin başından beri korona virüs pozitif gebe ve lohusalara diğer hastalardan farklı ayrı bir ünitede hizmet verdiklerini belirten Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, korona virüsün en az anne kadar bebek için de risk oluşturduğunu aktardı. Bildirici, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pandeminin başlangıcından beri Eskişehir Şehir Hastanesi’nde koronavirüs pozitif tanısıyla serviste 8 bin civarında hasta yatırıldı, takip edildi, izlendi. Koronavirüslü gebe ve lohusa sayısı yaklaşık 500 civarında oldu. Artık koronavirüs pozitif gebelik, yüksek riskli gebelik kategorisi diye tanımlanıyor.

Koronavirüs pozitif gebelerde hastaneye yatış oranları, yoğun bakıma yatış oranları, yoğun bakımlara yatış oranları ve kaybedilme riskleri koronavirüs olmayan gebe popülasyonuna oranla daha yüksek. Sadece anne için risk oluşturmuyor, anne rahminde bebek ölümlerini, erken doğum risklerini iki üçkat arttırdığını bilimsel çalışmalar gösterdi.”