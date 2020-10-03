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    Eskişehir’de asılsız ihbar yapan kişi hakkında soruşturma

    Ankesörlü telefondan 155 Polis İmdat hattını arayıp, otomobilinin çalındığına dair asılsız ihbarda bulunan şahıs hakkında ‘suç uydurmaktan’ soruşturma açıldı.
    • DHA
    • 03.10.2020 - 16:27
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    Eskişehir’de asılsız ihbar yapan kişi hakkında soruşturma

    Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde oturan S.Ö., ankesörlü telefondan 155 Polis İmdat hattını arayıp, otomobilinin çalındığını söyledi.

    Verilen plaka üzerinden inceleme yapan polis ekipleri, plakanın bir traktöre ait olduğunu ve çalınmadığını belirledi.

    HEMEN YAKALANDI

    Kısa sürede yakalanan S.Ö. ifadesi için Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

    “MACERA OLSUN DİYE YAPTIM”

    Burada ifade veren S.Ö., asılsız ihbarda bulunduğunu itiraf ederek, "Canım sıkıldığı için macera olsun diye aracım çalındı şeklinde ihbarda bulundum” dedi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İşlemlerinin ardından serbest bırakılan S.Ö. hakkında ‘suç uydurma’ suçundan soruşturma başlatıldı.

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