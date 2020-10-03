Eskişehir’de asılsız ihbar yapan kişi hakkında soruşturma

Ankesörlü telefondan 155 Polis İmdat hattını arayıp, otomobilinin çalındığına dair asılsız ihbarda bulunan şahıs hakkında ‘suç uydurmaktan’ soruşturma açıldı.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde oturan S.Ö., ankesörlü telefondan 155 Polis İmdat hattını arayıp, otomobilinin çalındığını söyledi.

Verilen plaka üzerinden inceleme yapan polis ekipleri, plakanın bir traktöre ait olduğunu ve çalınmadığını belirledi.

HEMEN YAKALANDI

Kısa sürede yakalanan S.Ö. ifadesi için Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

“MACERA OLSUN DİYE YAPTIM”

Burada ifade veren S.Ö., asılsız ihbarda bulunduğunu itiraf ederek, "Canım sıkıldığı için macera olsun diye aracım çalındı şeklinde ihbarda bulundum” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İşlemlerinin ardından serbest bırakılan S.Ö. hakkında ‘suç uydurma’ suçundan soruşturma başlatıldı.