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    Eskişehir'de başına tahta parçası düşen kişi ağır yaralandı

    Tadilatı yapılan kapalı otoparkın 4'üncü katındaki kaynak ustasının elinden düşen tahta parçası, 60 yaşındaki kişinin başına isabet etti. Ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 02.11.2020 - 14:37
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    Eskişehir'de başına tahta parçası düşen kişi ağır yaralandı

    Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi’nde bir arkadaşıyla sohbet eden 60 yaşındaki Varol Çotak'ın başına ve ensesine, tadilat yapılan kapalı otoparkın 4'üncü katındaki kaynak ustası Tayfun D.'nin elinden düşen tahta parçası isabet etti.

    AĞIR YARALANDI

    Yere yığılan Çolak, ağır yaralandı. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çotak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Eskişehir de başına tahta parçası düşen kişi ağır yaralandı #1

    “BİLİNCİ YERİNDEYDİ”

    Olayı görünce Varol Çotak'ın yanına giden caddedeki esnaf Birsen Bahçeli, sesleri duyup caddeye koştuğunu belirterek, "Bir ses duydum, o sesin üzerine koştum. Beyefendi yatıyordu yerde, 'Kafama düştü' dedi. Beyin kanaması olabileceğini düşünerek ellerini hareket ettirmesini, ellerimi gözleri ile takip etmesini, gülümsemesini söyledim. Onların hepsini yaptı. Beyin kanaması olmadığını anladım. Daha sonra ambulans çağırdık, aldı götürdü hastaneye. Bilinci de yerindeydi.” dedi.

    Eskişehir de başına tahta parçası düşen kişi ağır yaralandı #2

    DAHA ÖNCE DE SIVA DÜŞTÜ

    Tahtanın nasıl düştüğünü anlamadığını aktaran Bahçeli, “Daha önce de sıva düşmüştü. Böyle bir şey tekrar yaşanmasın diye yapıldı ama inanın anlayamadık nasıl olduğunu. Büyük bir tahta parçası Allah'tan tam kafasına değil de ense kısmına düşmüş. Kafasına düşseydi daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Hafif bir kanaması da vardı, inşallah iyi olur." diye konuştu.

    Eskişehir de başına tahta parçası düşen kişi ağır yaralandı #3

    KAYNAK USTASI GÖZALTINA ALINDI

    Kapalı otoparkta tadilat yapan ve tahta parçasını elinden düşüren kaynak ustası Tayfun D. ise ifadesi alınmak üzere Odunpazarı Polis Merkezi’ne götürüldü.

    Eskişehir de başına tahta parçası düşen kişi ağır yaralandı #4

    Eskişehir de başına tahta parçası düşen kişi ağır yaralandı #5

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