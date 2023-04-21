Eskişehir'de bayramın ilk günü tramvay arızası Ramazan Bayramı'nın 1. gününde enerji nakil hatlarında oluşan arıza nedeniyle seferler bir süreliğine durduruldu.

İHA

Eskişehir’de tramvay enerji nakil hatlarında meydana gelen arıza dolayısıyla birçok güzergahta seferler bir süreliğine durduruldu.

Otogar-SSK, OGÜ-SSK, Otogar-OGÜ, 75. Yıl-OGÜ ve Şehir Hastanesi-Kumlubel güzergahları arızanın giderilmesiyle tekrar normale döndü.

Bayram gezileri aksadı

Yaşanan kesintiden dolayı bayram gezmelerinde tramvay kullanan vatandaşlar, farklı araçlara yönelmek zorunda kaldı.

Eskişehir Raylı Sistem İşletmesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler aktarıldı;