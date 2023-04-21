Eskişehir'de bayramın ilk günü tramvay arızası
İHA

Eskişehir’de enerji nakil hatlarında meydana gelen arıza dolayısıyla birçok güzergahta seferler bir süreliğine durduruldu.

Otogar-SSK, OGÜ-SSK, Otogar-OGÜ, 75. Yıl-OGÜ ve Şehir Hastanesi-Kumlubel güzergahları arızanın giderilmesiyle tekrar normale döndü.

Bayram gezileri aksadı

Yaşanan kesintiden dolayı bayram gezmelerinde tramvay kullanan vatandaşlar, farklı araçlara yönelmek zorunda kaldı.

Raylı Sistem İşletmesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler aktarıldı;

Enerji nakil hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle Batıkent-SKK, Çamlıca-SSK ve Çankaya-OGÜ hatları hariç diğer hatlarda tramvay işletimi yapılamamaktadır. Otogar-SSK, SSK-OGÜ, Şehir Hastanesi-Kumlubel hatlarında acil durum otobüsleri devreye girmiştir.

Eskişehir'de bayramın ilk günü tramvay arızası
Eskişehir'de bayramın ilk günü tramvay arızası
Eskişehir'de bayramın ilk günü tramvay arızası