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- Eskişehir’de belediye çalışanı koca, tartıştığı eşini öldürdü
Eskişehir’de belediye çalışanı koca, tartıştığı eşini öldürdü
- 24.07.2022 - 17:52
Eskişehir’in Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Ramazan Sülük (43) ile eşi Güllü Sülük (40) arasında Sarısungur Mahallesi'ndeki evlerinde gece saatlerinde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ramazan Sülük, eşini ruhsatsız tabancayla öldürdü, ardından da aynı silahla kendi yaşamına son verdi.
Cansız bedenleri bulundu
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çiftin cansız bedenleri, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Memleketinde defnedilecek
Koca kurbanı olan 4 çocuk annesi Güllü Sülük'ün cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine gönderileceği öğrenildi.
Otopsi sonrası alınan Ramazan Sülük'ün cenazesi ise öğle vakti kılınan namazın ardından Emek Mahallesi Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.
DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma sürüyor.