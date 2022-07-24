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    Eskişehir’de belediye çalışanı koca, tartıştığı eşini öldürdü

    4 çocuk annesi kadın, tartıştığı kocası tarafından öldürüldü. Eşini öldüren şahıs daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
    • 24.07.2022 - 17:52
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    Eskişehir’de belediye çalışanı koca, tartıştığı eşini öldürdü

    Eskişehir’in Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Ramazan Sülük (43) ile eşi Güllü Sülük (40) arasında Sarısungur Mahallesi'ndeki evlerinde gece saatlerinde tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ramazan Sülük, eşini ruhsatsız tabancayla öldürdü, ardından da aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

    Cansız bedenleri bulundu

    İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Çiftin cansız bedenleri, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Eskişehir’de belediye çalışanı koca, tartıştığı eşini öldürdü #1

    Memleketinde defnedilecek

    Koca kurbanı olan 4 çocuk annesi Güllü Sülük'ün cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine gönderileceği öğrenildi.

    Otopsi sonrası alınan Ramazan Sülük'ün cenazesi ise öğle vakti kılınan namazın ardından Emek Mahallesi Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Eskişehir’de belediye çalışanı koca, tartıştığı eşini öldürdü #2


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